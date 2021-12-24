هاتف سامسونج الجديد Galaxy S22 Ultra.. جودة فائقة ومواصفات مذهلة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "Tom's Guide"، المعنى بالأخبار التقنية، أن الهاتف سيغير الهاتف الذكى الجديد، الشكل المعتاد للهواتف التى تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" من "جوجل".

Galaxy S22 Ultra

وكشف موقع "gsmarena" التقنى، عن الملصق الإعلانى المسرب الذى يعرض تصميم هاتف سامسونج المنتظر "Galaxy S22 Ultra"، متوقعًا أن يكون هناك نتوء للكاميرا يشبه سلسلة Galaxy S21 الحالية.

ووفقًا للملصق الدعائى الى عرضه الموقع، موقع سيمتاز الهاتف المرتقب من عملاق التكنولوجيا الكورى الجنوبى، بدعم القلم الإلكترونى S Pen.

ومن المتوقع أيضًا، أن تطرح شركة سامسونج كلا الهاتفين Galaxy S22 وGalaxy S22 Plus بالتصميم ذاته لوحدة الكاميرا الخلفية وكذلك الأمر فيما يتعلق بإعدادات الكاميرا نفسها.

هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

وزودت "سامسونج" هاتفها الجديد بمجموعة من الكاميرات الرباعية، إضافة إلى أخرى رئيسية تبلغ دقتها 108 ميجابيكسل، والتى ستكون نسخة محسنة من مستشعر HM3، إضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل.

وأفادت التسريبات أيضًأ بأن هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra يأتى بشاشة قياسها 6.81، ومن نوع "ديناميك أمولد"، وودقتها 2400× 1080 بيكسل.

جودة عرض شاشة الهاتف ستكون "+ WQHD"، فضلا عن دعمها معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، كما ستكون مزودة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus، وتتضمن الشاشة قارئ بصمات الأصبع الذى تم دمجه أسفلها.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra

الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 108 + 10 + 12 + 10 ميجابيكسل على التوالى، والأمامية مميزة بدقة 40 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو والصور بدقة 8K، وهى معدلات غير موجودة حاليًا فى الهواتف الذكية.

وذلك بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التى ستشهدها الكاميرا فى فى دقة ووضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة.

الهاتف الذكى الجديد Galaxy S22 مقاوم للماء والغبار بتصنيف IP68، وسيعمل بواجهة المستخدم One UI 4 والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، كما سيأتى بذاكرة وصول عشوائي "رام" سعتها 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

تم تزويد الهاتف ببطارية قوتها 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث يعتبر معدل الشحن هو الأكبر من نوعه الذى تدعمه هواتف سامسونج.