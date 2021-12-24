عيوب برج الحمل.. سريع الغضب ويحب السيطرة

جدة - نرمين السيد - ولكن لأصحاب برج الحمل العديد من العيوب والسلبيات منها:

عيوب برج الحمل

سريع الغضب

خطيئة برج الحمل المميتة هى الغضب السريع، وغالبا ما ينزعج من أكثر الأشياء التافهة، وسوف تنفجر فجأة، ويمكن أن يكون أيضا قتالى وعدائى حتى لو لم تكن هناك مشكلة، فإنه سيبتكر واحدة فقط حتى يتمكن من مواجهتك وإثارة الجدل.

نافذ الصبر

يريد برج الحمل كل شيء فى نفس اللحظة التى يرغب فيها، دون أى تأخير، وإذا طلبت منه التزام الهدوء، فسوف يعطيك 100 سبب لعدم قيامك بذلك.

حب السيطرة

يحب الجميع السيطرة ولكن برج الحمل مهووس قليلا به، وسيكون هو من يتحكم فى الأسرة بأكملها، ولا يتم اتخاذ أى قرارات دون موافقته وسيكون له عموما الكلمة الأخيرة فى جميع الأمور المهمة.

عنيد

إن تغيير رأى برج الحمل أو صياغة رأيه لمطابقة رأيك هو شيء يجب ألا تحاول القيام به، وسوف يتمسك بقراره، بغض النظر عما إذا كان العالم ضده، لذلك إذا دخلت فى جدال معه، فهناك فرص كبيرة لأنك الشخص الذى سيتعين عليك الاستسلام.

يحب أن يكون الأفضل

يكره برج الحمل البقاء خلف الناس، وسوف يفعل أى شيء تقريبا ليكون فى موقع القيادة.

غير حساس

عادة ما يكون برج الحمل غير حساس عندما يتعلق الأمر بفهم مشاعر الآخرين، بالأخص عندما تحاول التحدث معه حول مشاعرك، فمن المحتمل أنه لن يهتم بها.

أنانى وتنافسى

برج الحمل تنافسى، وكلما زادت حدة المنافسة، أصبح أكثر تصميما وتنافسية، وهذه السمة تجعل برج الحمل منافسا رياضيا ممتازا، والجانب السلبى هو عندما يصبح مهووسا بالفوز بدلا من لعب اللعبة، ويمكن أن يفقد الحمل أصدقاءه بسبب طبيعته التنافسية، ويحتاج إلى تعلم الاسترخاء وعدم أخذ هذا الجانب من طبيعته على محمل الجد.

​عدوانى

ليس من المستغرب أن تكون شخصية برج الحمل موجهة نحو الصراعات، ومع ذلك، عندما لا يعود قادر على التحكم فى سلوكه، يؤدى ذلك إلى موجة من الغضب، وفى مثل هذه الحالة، من الأفضل تركه لبعض الوقت ومنحه الوقت للهدوء.

أنانى

يوافق برج الحمل على أى سلوك إذا كان يعتقد أنه سيساعده على الفوز، ولا يمانع فى رأى الآخرين إذا كان لديه هدف ويعرف كيفية تحقيقه، وقد يبدو مثل هذا السلوك أنانيا عندما يتعلق الأمر بالآخرين لأن برج الحمل لا يفكر إلا فى نفسه والنتيجة، أولا وقبل كل شيء.

مندفع

يؤدى افتقار برج الحمل إلى الخبرة إلى أخطاء وصعوبات متعددة يواجهونها، وفى الوقت نفسه، حتى العديد من حالات الإنجاز الضعيفة لا تشكل درسا جيدا له وتؤدى إلى خيبة أمل كبيرة لكثير من الناس.

السعى للحصول على الاهتمام

يكافح برج الحمل من أجل جذب انتباه الآخرين، وإذا لم يحصل عليه، فإنه يغضب ويغضب بشدة، وغالبا ما يبذل جهدا ليبدو أفضل من غيره.

متكبر ومغرور

يعتبر برج الحمل الأكثر غطرسة على الإطلاق، وعادة ما ينتهى هذا بإيذاء مشاعر الآخرين، ويعتبر غير حساس لمشاعر الآخرين لأن لديه هذا الشعور بأنه يمتلك معرفة أكثر من أى شخص من حوله.

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