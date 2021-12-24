زفة مغربية لـ عثمان ديمبيلى نجم برشلونة فى حفل زواجه (صور)

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورا لـ حفل عثمان ديمبيلى، والذى ظهر فيه الزوجان بـ الزى المغربى، وتم زفافهما على الطريقة المغربية.
تجديد عقد عثمان ديمبيلى مع برشلونة
كان الفرنسى عثمان ديمبيلى قد رحب بتجديد عقده مع فريق برشلونة، وصرف النظر عن فكرة الرحيل، وفقاً لما نشرته إذاعة "راديو كتالونيا".
وكشف الراديو أن عثمان ديمبيلى سيجدد عقده مع برشلونة والذى سينتهى فى يونيو 2022، ليسدل الستار على الشائعات التى ترددت عن رحيله خلال الأشهر الماضية.
وأضافت، إن عثمان ديمبيلى وافق على تخفيض راتبه مع برشلونة، من أجل تجديد عقده والبقاء داخل قلعة البارسا.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن ديمبيلى جناح برشلونة وجه رسالة إلى وكيل أعماله بعدم الاستماع للعروض المقدمة له من أجل الرحيل عن برشلونة.
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