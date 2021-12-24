الأمير هارى وميجان ماركل ينشران أول صورة لـ ابنتهما ليلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشر موقع hello، شارك الزوجان الصورة الأكثر روعة لـ ابنتيهما "ليلى" فى بطاقة عيد الميلاد 2022 والتى تُظهر العائلة بأكملها فى حالة معنوية جيدة.

وعلق الأمير هارى، وميجان ماركل على الصورة، قائلين: "هذا العام، 2021، رحبنا بابنتنا، ليليبت، فى العالم.. جعلتنا ليلى عائلة".

وأضافا قائلين: "بينما نتطلع إلى عام 2022، وقدمنا تبرعات نيابة عنك للعديد من المنظمات التى تكرم وتحمى العائلات من أولئك الذين تم نقلهم من أفغانستان إلى العائلات الأمريكية التى تحتاج إلى إجازة والدية مدفوعة الأجر".

ووفقاً لما ذكره موقع latest، وزعمت دانييلا إلسر الخبيرة الملكية، أن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، بعد أن فقدا شعبيتهما فى المملكة المتحدة، لم يستطعا تحقيق أى شعبية بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن الملكة والأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون انتشرت صورهم على أغلفة المجلات فى أمريكا حيث سلطوا الضوء على الاهتمام العام المستمر فى وندسورز ستايتسايد، فى حين أن دوق ودوقة ساسكس فشلوا فى بناء نوع من الدعم الواسع الذى توقعه الكثيرون.