استئصال ورم من قلب جنين فى رحم أمه (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - ونشر مركز كليفلاند الطبى عبر تويتر، فيديو يكشف محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها الدكتور هانى مع فريقه الطبى لأجل استئصال ورم شرطانى فى قلب طفل داخل بطن الأم.
وكان الطفل يبلغ 5 شهور فى رحم والدته، ولكن تمت العملية بنجاح وإرجاع الطفل لبطن أمه لاستكمال شهور تكوينه وولادته بصحة جيدة.
وأعرب الدكتور هانى نجم عن سعادته عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "سعيد بإمكانى استئصال جراحى ورم سرطانى من قلب جنين فى رحم أمه حين عمره خمسة شهور وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة مع فريق جراحة الأجنة فى كليفلاند كلنك".
وتفاعل المغردون مع الفيديو الذى تم تداوله، وظهور العائلة بعد ولادة الأم وخروج الجنين بصحة جيدة، معربين عن فخرهم بما قدمه الدكتور ليصبح قدوة للأجيال.
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