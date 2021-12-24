هواوى تطرح ساعة ذكية جديدة بمواصفات صحية مبهرة

جدة - نرمين السيد - ساعات هواوى

وقدمت الشركة ساعتها الجديدة الذكية "Huawei Watch D" بالعديد من المواصفات التى تميزها وسط غيرها من إصدارات الشركات.

وتأتى ساعة هواوى الجديدة بشاشة ن نوع AMOLED، بقياس 1.64 بوصة، وبجودة عرض HD، تبلغ دقتها 456x280 بيكسل، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena" التقنى.

Huawei Watch D

وتتميز الساعة بتصميمها ذات الشكل المربع، فهى مصنوعة من هيكل من سبائك الألومنيوم، كما تتوفر مع أحزمة مصنوعة من المطاط الفلور وبأحجام متوسطة وكبيرة الأول يبلغ طوله 11.8 سم، وطول الأخير 13.3 سم.

وتُطرح الساعة بلونين وهما الأسود والتيتانيوم، كما تدعم تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتأتى بسعر 470 دولار أمريكى (أى ما يزيد عن 7 آلاف جنيه مصرى).

مواصفات Huawei Watch D الصحية

وتتمتع ساعة هواوى الذكية باحتوائها على مجموعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية مع أكثر من 70 نمط رياضي، مثل عداد الخطوات، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، ومراقبة مستوى الأكسجين فى الدم، ولكن من أهم مميزات Watch D هو قدرتها على تسجيل معدل ضربات القلب من خلال مستشعر بصرى بأعلى حساسية، وقياس ضغط الدم.

كما تستخدم مضخات هواء ووسائد هوائية دقيقة لقياس ضغط الدم على المعصم حيث قامت بدمج مستشعر ضغط عالى الدقة، ودائرة تحكم فى التغذية المرتدة للضغط، ومسار غاز منخفض التدفق للحصول على قياسات بهامش خطأ يبلغ ± 3 ميللميتر زئبق.

وتعتمد على تقنية TruSeen 5.0+ لأجل تحقيق نتائج دقيقة عند قياس معدل ضربات القلب، وذلك من خلال استخدام 8 مستشعرات كهروضوئية دائرية وزوج من المصادر المضيئة مع عدسة زجاجية منحنية من الياقوت وأقطاب ECG مطلية بـ PVD.

وتتمكن الساعة من حماية مرتديها من مخاطر تصلب الشرايين وعدم انتظام ضربات القلب وتوقف التنفس أثناء النوم، عن طريق الحصول على استشارة عبر الإنترنت من الخبراء للمساعدة فى فهم بياناتهم الصحية، كما أنها مزودة بمستشعر درجة الحرارة و NFC متعدد الوظائف، حيث تم تسجيلها أيضا كجهاز طبى من الدرجة الثانية مع إدارة الغذاء والدواء في الصين.