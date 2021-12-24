أبرز أنواع القهوة.. لعدم الحرج عند سؤالك

جدة - نرمين السيد - القهوة

وتختلف أنواع القهوة المفضلة للأفراد، ولكن جميعهم يجمعون على عادة تناولها بمجرد الاستيقاظ من النوم لأجل بدء اليوم بتركيز ونشاط.

وتعد القهوة من أكثر المنتجات استهلاكا فى العالم، والتى لها عدد من الأنواع المختلفة حول العالم، حيث يمتاز كل نوع بطعم يختلف عن الآخر.

ويشعر البعض بالحرج عند الذهاب إلى الكافيهات لتناول مشروب القهوة، لعدم معرفة الفوارق بين أنواعها، ومن أبرز أنواعها:

أنواع القهوة

-الكابتشينو:

تعتبر من أكثر أنواع القهوة شهرة، والتى تمتاز بطعمها المميز حيث أنها تعد من أكثر الأنواع استهلاكا مقارنة بالأنواع الأخرى.

ويساهم تناول كوب واحد من الكابتشينو فى إمداد الجسم بالعديد من الفوائد التى منها محاربة الإجهاد التأكسدى وخفض مستوى الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

وأوضح الأطباء أن فوائد قهوة الكابتشينو تعود إلى مضادات الأكسدة الموجودة فيها بالإضافة إلى الكافيين اللازم للجسم، وذلك عند استهلاكه بكميات قليلة.

يتم صناعة هذا النوع من خلال خلط قهوة الإسبريسو مع كمية قليلة من الحليب وطبقة سميكة من الرغوة.

-قهوة الإسبريسو:

يلجأ الكثير إلى تناول ذلك النوع لكونه واحدا من الأنواع الكلاسيكية الذى لا يضاف له أى منكهات.

فهو مصنوع من مطحون بذور القهوة والماء الساخن، ويساهم تناول كوب منه فى إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

-القهوة بالحليب:

تعد من أكثر الأنواع المفضلة للكثير والتى يطلق عليها اسم آخر وهو "قهوة لاتيه"، وتصنع بنفس مكونات الكابتشينو ولكن بنسب مختلفة.

ويعتبر ذلك النوع هو قهوة الإسبريسو المضاف له الحليب المبخر وطبقة من الرغوة، ويمكن إضافة بعض الأطعمة المختلفة له مثل الشوكولاتة أو غيره.

-قهوة الموكا:

تحتل قهوة الموكا مكانة كبيرة لدى عشاق الحلويات والمشروبات المحلاة، ويتم تحضيرها من خلال الاستعانة بالقهوة والسكر والحليب المكثف وصلصة الشوكولاتة.

ولكن نصح الأطباء بتحديد الكمية المتناولة من الموكا لأجل احتوائها على نسب عالية من السكر مقارنة بالأنواع الأخرى، وبالرغم من ذلك فهى تمد الجسم بمضادات الأكسدة والكافيين اللازم.

-القهوة الخضراء:

يتمتع ذلك النوع بفوائده الصحية، حيث يساعد فى خسارة الوزن وخفض فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل السكرى.

ولا يتشابه طعمه مع القهوة المعتادة ولكن يميل أكثر إلى طعم الشاى، فهو مصنوع من حبوب القهوة التى لم يتم تحميصها.

الكمية المناسبة

وعلى الرغم من اختلاف أنواع القهوة إلا أنها تشترك جميعها باحتوائها على مادة الكافيين والذى يعد سلاحا ذو حدين، فهو مفيد عن تناوله بكميات قليلة ولكن الإفراط فيه يؤذى صحة متناوليه.

لذلك يمكن تناول 4 فناجين من القهوة يوميًا كحد أقصى لتكون بذلك لم تصل إلى الحد الأقصى من الكافيين.

فوائد القهوة

ولشرب القهوة العديد من الفوائد الصحية التى تؤثر على متناوليها إيجابيا، ولكن عند تناولها بكميات بسيطة دون الإفراط فيها، ومنها:

-خفض فرص الإصابة بالسكر:

توصل العلماء إلى أن خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني لدى البالغين الذين يشربون 4-6 أكواب قهوة يوميًا أقل بنحو 30% منها لدى الأشخاص الذين يشربون حتى كوبين من القهوة يوميا.

-تحسين الذاكرة والإدراك:

يساعد شرب القهوة فى الصباح على قيام الأفراد بتنفيذ المهام وتنمية مهارة التعلم وتحسين الوظائف الإدراكية مع التقدم فى العمر وتحسين الذاكرة.

-محاربة الجذور الحرة:

تحتوى القهوة على مواد طبيعية يتغذى عليها الجسم، إضافة إلى أنها تحتوى على أكثر من 1000 مركب طبيعى من المواد الكيميائية النباتية التى تعزز مناعة وصحة الجسم وحماية الخلايا من ضرر التأكسد الناجم عن الجذور الحرة.

أضرار القهوة

ورغم الفوائد التى يقدمها مشروب القهوة لمتناوليه إلا أنه يقدم بعض الأضرار عند الإفراط فى تناولها، ومنها:

-هشاشة العظام:

يمكن أن ينتج عن تناول كميات كبيرة من القهوة، فقدان الكالسيوم اللازم لبناء العظام بسبب انخفاض كثافتها ثم تؤدى إلى الإصابة بهشاشة العظام.

-الجاعيد:

بالرغم من احتوائها على مواد مضادة للأكسدة إلا أن الإفراط فى شربها يؤدى لتجعد الجلد وجفافه وفقدان مرونته ورطوبته.

-زيادة الوزن:

يتسبب الكافيين الموجود بحبوب البن فى حدوث تقلبات فى مستوى السكر فى الدم، والارتفاع المفاجئ فى نسبة السكر فى الدم والرغبة فى تناول الحلويات والرغبة فى تناول الطعام، لذا يؤدى فى النهاية إلى السمنة وزيادة الوزن.