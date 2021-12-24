تيك توك يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - ويقدم التطبيق ميزة جديدة وهو عبارة عن زر يسمى "Repost" والذى يستخدم لإعادة نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين على ملفاتهم الشخصية، وفقا لموقع "phonearena" التقنى.

وتفاجئ المستخدمين بوجود زر "Repost" يظهر عندما المستخدم مشاركة مقطع فيديو يظهر زر "إعادة النشر" الجديد كخيار مشاركة.

وقال "مات نافارا" مستشار وسائل التواصل الاجتماعى، أنه فى الوقت الحالى عندما يعيد المستخدم نشر مقطع فيديو، لا يظهر الفيديو في ملفه الشخصي ولكنه يظهر فقط لمتابعى ناشر المقطع، كما يتوفر زر إعادة النشر الجديد لمستخدمين محددين فقط.

ومع وجود زر إعادة النشر، لن يضطر مستخدمو تيك توك إلى تنزيل مقاطع الفيديو وإعادة تحميلها مرة أخرى، و سيتمكنوا من مشاركة محتوى الآخرين دون أى انتهاكات، والتى تجعلهم يتلقون تحذيرات بشأن حقوق النشر.