جدة - نرمين السيد - ويقدم التطبيق ميزة جديدة وهو عبارة عن زر يسمى "Repost" والذى يستخدم لإعادة نشر مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين على ملفاتهم الشخصية، وفقا لموقع "phonearena" التقنى.
وتفاجئ المستخدمين بوجود زر "Repost" يظهر عندما المستخدم مشاركة مقطع فيديو يظهر زر "إعادة النشر" الجديد كخيار مشاركة.
وقال "مات نافارا" مستشار وسائل التواصل الاجتماعى، أنه فى الوقت الحالى عندما يعيد المستخدم نشر مقطع فيديو، لا يظهر الفيديو في ملفه الشخصي ولكنه يظهر فقط لمتابعى ناشر المقطع، كما يتوفر زر إعادة النشر الجديد لمستخدمين محددين فقط.
ومع وجود زر إعادة النشر، لن يضطر مستخدمو تيك توك إلى تنزيل مقاطع الفيديو وإعادة تحميلها مرة أخرى، و سيتمكنوا من مشاركة محتوى الآخرين دون أى انتهاكات، والتى تجعلهم يتلقون تحذيرات بشأن حقوق النشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيك توك يطرح ميزة جديدة لمستخدميه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.