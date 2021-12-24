الشيخ رمضان عبد الرازق يوضح شروط التوبة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - استعرض الشيخ رمضان عبد الرازق، شروط التوبة، وأولها الندم والإقلاع عن الذنب، مشددا على أن تلك الشروط لا تعنى عدم التوبة دونها، لإن الإقلاع عن الذنب ثم العودة إليه ثم الإقلاع عنه مجددا يعنى أن الإنسان لازال على خير.







تابع عبد الرازق خلال حواره إلى برنامج "الدنيا بخير" الذى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة: "متسبيش الحنفية على الأخر وطول ما بتعمل ذنب وتبقى زعلان من نفسك فأنت لازلت على خير، وده لقفل باب الشيطان على الإنسان، ولهذا يجب عدم الإصرار على الذنب والعزم على عدم العودة إليه".

أضاف أنه يجب الإكثار من الحسنات لمحو السيئات ولو حسنت التوبة وقويت فالله تعالى سيعطى الإنسان عليها حسنات أكثر، لأن سورة التوبة لم تنزل لفضح المنافقين بل لفضح ما بداخل كل شخص لأن هناك حرب قوية داخل النفس البشرية.



ولفت إلى أن التوبة ما هى إلا حرب قوية للإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه بل أن فيها أسرى مثل النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذى يوسوس، وفور الخروج من تلك المعركة والإنسان منتصرا فهنا يصبح شخصا جديدا، مشيرا إلى أن من يريد معرفة تفاصيل التوبة فعليه قراءة سورة التوبة بما جاء فيها من قوة وذكرها للعذاب.

"الدنيا بخير" برنامج دينى اجتماعى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى ويركز على قضايا وأخلاقيات المجتمع المصرى بشكل عصرى.