الأكثر شعبية فى 2021.. تيك توك يزيح جوجل

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة "كلاودفير" لأمن الويب فى بيان، إن تطبيق التواصل الاجتماعى الصينى الشهير "تيك توك" المتخصص فى بث تسجيلات الفيديو القصيرة، احتل مركز الصدارة لأول مرة فى 17 فبراير الماضى، لكن ذلك كان ليوم واحد فقط.

واحتل التطبيق أيضا المرتبة الأولى فى شهر مارس، وأيضا خلال شهر مايو، ولكنه احتل الصدارة فى 10 أغسطس الماضى لعدة أيام.

وقالت "كلاودفير" فى البيان إنه كانت هناك بعض الأيام التى كان فيها "جوجل" فى المركز الأول، لكن "تيك توك" سيطر خلال شهرى أكتوبر، ونوفمبر 2021، بما فى ذلك فى عيد الشكر (25 نوفمبر) والجمعة السوداء (26 نوفمبر).