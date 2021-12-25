اكتشاف مقبرة قديمة و635 معبدا كهفيا وتمثالا جُرفيا بالصين

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن المقبرة تقع فى قرية "نيخه" ببلدة "شيوشوى" فى مدينة "يانغتشيوان"، حيث لاحظ علماء الآثار أن أربعة أشخاص دُفنوا فى المقبرة، إلى جانب وجود رسومات جدارية على مدخل المقبرة، وجدارها الرئيسى، وقوس غرفة القبر.
وفى سياق متصل، أعلنت الصين عن اكتشاف 635 من معابد الكهوف والتماثيل الجُرفيّة، وذلك خلال مسح ميدانى على المستوى الوطنى استمر 10 أشهر.
وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للتراث الثقافى أن الاكتشافات الجديدة رفعت العدد الإجمالى لمعابد الكهوف والتماثيل الجُرفيّة فى البلاد إلى 5986، لافتة إلى أن 2155 منها عبارة عن معابد كهوف، و3831 تمثالاً جُرفيّا، فيما يخضع 288 موقعاً منها للحماية على المستوى الوطنى.
وشارك حوالى ألفى باحث من أكثر من 150 فريقاً فى المسح المذكور؛ للقيام بأعمال الفحص والتحقق من وضع حماية وحفظ مواقع الكهوف فى البلاد، مُتَحدّين ظروف العمل على ارتفاعات عالية وعوامل الطقس القاسى.
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