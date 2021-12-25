نجم نادى باريس سان جيرمان يحتفل بالكريسماس فى الغردقة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأبدى "نافاس" إعجابه الشديد بأجواء الاحتفالات فى الغردقة، معربا عن انبهاره بالطقس المعتدل فى مصر.

وتُعد تلك المرة هى الثانية التى يزور فيها مدينة الغردقة، إذ زار نافاس البحر الأحمر فى عام 2019. ويقضى نافاس فترة العطلة الشتوية وأعياد الكريسماس فى الوقت الحالى، بعد الحصول على راحة سلبية من ناديه باريس سان جيرمان.

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