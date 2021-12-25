جنوب إفريقيا تطالب بوقف مزاد لبيع مفتاح زنزانة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا

جدة - نرمين السيد - طالبت حكومة جنوب إفريقيا بوقف المزاد المخطط إقامته لبيع مفتاح زنزانة السجن الواقع بجزيرة "روبن آيلاند" التى مكث فيها الرئيس الأسبق والبطل القومى الراحل نيلسون مانديلا.





وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) فى نشرته الانجليزية اليوم السبت، أن وزير الثقافة الجنوب إفريقى ناثى مثيثوا أدان عملية البيع التى ستتم خلال المزاد الذى تنظمه "دار جيرنسى" للمزادات فى الـ28 من يناير المقبل بمدينة "نيويورك"، قائلا : إن "المفتاح يخص الشعب الجنوب إفريقى".

تجدر الإشارة إلى أن مانديلا كافح كفاحا مريرا ضد الفصل العنصرى والتمييز على أساس اللون، ومكث مانديلا 27 عاما فى السجن لمناهضته نظام الفصل العنصرى ضد السود، قضى 18 عاما منها فى سجن جزيرة "روبن".

وتم إطلاق سراح مانديلا فى عام 1990 فى الوقت الذى بدأت فيه جنوب إفريقيا فى الابتعاد عن الفصل العنصرى وهى العملية التى تم استكمالها عن طريق إجراء أول انتخابات متعددة وممثلة لكل الأعراق فى عام 1994 عندما تم انتخابه أول رئيس للبلاد من ذوى البشرة السمراء.

وشغل مانديلا منصب رئيس جنوب إفريقيا لفترة رئاسية واحدة وتنحى فى عام 1999 وتوفى فى 2013 عن عمر يناهز الـ95 عاما.