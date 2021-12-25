ناسا تطلق أكبر وأقوى تليسكوب فى العالم إلى الفضاء بحثا عن أسرار الكون

جدة - نرمين السيد - أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم السبت، أكبر وأقوى تليسكوب فى العالم إلى الفضاء بنجاح متجها فى مهمة شديدة الخطورة تهدف إلى دراسة النجوم والمجرات الأولى فى الكون والبحث عن أى علامات لوجودة حياة خارج كوكب الأرض.





وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكترونى - أن تليسكوب "جيمس ويب" الفضائى تم إطلاقه من غويانا الفرنسية على الساحل الشمالى الشرقى لقارة أمريكا الجنوبية، وذلك على متن صاروخ "آريان" الأوروبى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التليسكوب الذى تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكى، سيحلق إلى وجهته التى تبعد نحو مليون و600 ألف كيلومترا عن الأرض، ما يعادل 4 مرات المسافة بين الأرض والقمر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستغرق شهرا كاملا للوصول إلى وجهته، ثم سيستغرق 5 شهور حتى تصبح أجهزة الأشعة ما فوق الحمراء فى التليسكوب جاهزة لإجراء مسح للكون.