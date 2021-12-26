أخبار سعيدة لبرج الثور فى 2022.. مزيد من الجرأة والشجاعة وحب وارتباط

جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، أن التوقعات لأصحاب برج الثور (21 أبريل - 20 مايو) حول 2022 تكون سنة بها المزيد من الجرأة والشجاعة، لبقاء "أورانوس" فى البرج لمدة سنتين والدخول فى الثالثة، وذلك ما يمنح أصحابه الجرأة والشجاعة والتمرد على الغير مرغوب فيه.





أما المشترى منذ أول السنة يكون فى وضعا داعما للمشروعات والأصدقاء وذلك يساعد فى تنمية العمل والحصول على دعم ومساندة من الزملاء والروساء.

ومن الناحية العاطفية تكون الفترة الأولى من السنة جيدة، حيث تتحول علاقات صداقات إلى ارتباط وحب وذلك لغير المرتبطين لوجود فينوس فى وضع داعم، ولكن مع أول شهر فى السنة يتراجع مسببا الشعور بالخمول العاطفى وعدم اتخاذ القرارات السليمة حتى 29 يناير ثم تبدأ الحالة العاطفية تتحسن، أما المرتبطين تتوفر الفرص لهم لقضاء أوقات مميزة مع شركاء الحياة.

أما الناحية العملية يحالفكم الحظ من أول السنة حتى 10 مايو، ولكن "زحل" فى وضع معاكس لذا يجب اتخاذ الحظر حول وجود إحباطات ونصحت هؤلاء بالصبر للتصدى أمام العقبات.

وفى 20 أغسطس يدخل المريخ فى منزل المال، ونصحت أصحاب البرج بمراجعة قرارات البيع والشراء جيدًا حتى لا تتسبب الخسائر، كما أنه مع أول 11 مايو حتى 28 أكتوبر تكونوا أكثر عرضة للحسد وذلك لوجود المشترى فى المنزل الـ 12، لذا التزموا بالسرية والكتمان، والاهتمام بصحتكم وتنظيم جهودكم وعدم ضياع طاقتهم فى اللاشىء.