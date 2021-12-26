فرصة للعشاء مع شبح.. مطعم سعودى يمنح تجربة جديدة لرواده

جدة - نرمين السيد - ويتيح المطعم لرواده فرصة تناول العشاء بجانب شبح، ليضفي نوعا من الترفيه على الزبائن. وتتبلور فكرة المطعم السعودى فى تقديم الطعام بطريقة طبيعية غير مرعبة، في حين تتشكل صحون الطعام من مجسمات مرعبة، ويقتصر دور مقدمي الطعام على تقديم الطعام وحسب، دون إخافة الزوار، خلافا للسائد في بعض المطاعم التي تعتمد على استخدام مقدمي الطعام في إخافة الزوار أثناء تقديم الأكل.

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