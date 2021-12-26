«روسكوزموس» تهنئ ناسا بنجاح إطلاق تلسكوب «جيمس ويب»

جدة - نرمين السيد - وكتب رئيس المكتب الإعلامى لوكالة "روسكوزموس" الروسية دميترى ستروجوفيتس - فى منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "تهانينا للجميع على الإطلاق الناجح لتلسكوب جيمس ويب الذى طال تجهيزه".

وأضاف "لقد كان 2021 عام الاختراقات فى العديد من المشاريع التى لم يتم إطلاقها فى السنوات الأخيرة .. والآن يبقى أن يصل التلسكوب بنجاح إلى وجهته المدارية عند نقطة لاجرانج الثانية، ليلتقى بمرصدنا الروسى سبيكتر - إر جي".

جدير بالذكر أن صاروخ "آريان 5" الحامل لمركبة التلسكوب انطلق من قاعدة "كورو" الفضائية فى إقليم غيانا الفرنسى أمس.

وبدأت المركبة الفضائية فى الانفتاح التدريجى الذى من المتوقع أن يستمر 29 يوما.

وبحسب ما ذكرته وكالة "ناسا"، ستكون المرحلة الأكثر صعوبة وخطورة هى فتح المرآة الرئيسية والدرع الحراري، والتى يجب أن تحمى المرصد من الإشعاع من الشمس والأرض والقمر.

ومن المقرر أن يدرس تلسكوب "جيمس ويب" أقدم النجوم والمجرات فى الكون، والتى تشكلت بعد الانفجار العظيم، وسوف يبحث عن الكواكب التى يحتمل أن تكون ملائمة لحياة البشر مع العلم أن التلسكوب مصمم للعمل لمدة 10 سنوات.