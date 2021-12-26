واتس آب تطور ميزة تسهم فى تيسير الوصول إلى الشركات القريبة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع WABetaInfo المعنى بالتكنولوجيا أن الميزة الجديدة تعد طريقة جديدة للعثور بسرعة على حسابات أعمال جديدة على تطبيق واتس آب وذلك من دون مغادرة التطبيق.
وأشار الموقع إلى أنه تم إصدار الميزة لبعض الأشخاص فى "ساو باولو" وسيتم طرحها لمزيد من الأشخاص فى المستقبل.
ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر أنه عند البحث عن شىء ما داخل واتس آب، سيكون هناك قسم جديد يسمى "الأعمال التجارية القريبة": عند تحديد الفئة، ستتم تصفية نتائج حسابات الأعمال بناءً على اختيارك.
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