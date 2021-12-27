احذر من المغامرة بالمال.. خبيرة أبراج تكشف توقعات برج السرطان فى 2022

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن من المعروف عن أصحاب برج "السرطان" أنهم يتمتعون بروح ملهمة وبصيرة وفى الغالب يكونوا فنانين ذات خيال رائع، ولكن يزداد ذلك بسبب وجود "المشترى ونبتون" فى منزل الحظ مع بداية العام حتى 10 مايو.

ويتميز أصحاب برج السرطان فى 2022 بحصولهم على الروح الابتكارية فى الفترة التى مع بداية 2022 حتى 10 مايو، ويتمكنون من الحصول على المزيد من النجاحات والتطور والتقاط الفرص المالية، كما يمتلكون وقت رائع للسفر والتقديم على وظيفة فى جهات العمل بالخارج ويكونوا موفقين.

ولفتت إلى أن "أورانوس" يكون داعما لهؤلاء طوال السنة لكونه فى منزل المشروعات وذلك يساعد فى بدء نشاطات جديدة وتنمية لأعمال ومشاريع خاصة، وتمتع هؤلاء بأفكار مبتكرة طوال السنة، والرغبة فى تغيير أشياء بالعمل.

أما الحالة العاطفية لأصحاب برج السرطان تكون جيدة وخصوصا من خلال السفر لأن وقتها فرصة لدخول الغير مرتبطين فى علاقات الحب.

وأضافت أنه مع أول "يونيو" يكون المشترى فى وضع معاكس، لذا يجب الانتباه بدءً من تلك الفترة حتى 28 أكتوبر، لأن التقدم وقتها يصبح أبطأ، وحذرت من المغامرة بالمال فى ذلك التوقيت، أما من الناحية المهنية يكون هؤلاء عرضة للاستفزاز فى العمل ورغبة غيرهم فى وقوعهم بالخطأ، لذا شددت على التحلى باليقظة.

ومن الناحية المالية، نصحت أصحاب السرطان بالتحكم فى الأموال وعدم التسرع فى القرارات المالية والشرائية، ومن الناحية العاطفية يكون عندهم قوة عاطفية تساعد فى تعويضهم، معلقة: "لو فيه مشاكل فى الشغل الحب هيعوض كتير طول السنة".

كما أنه مع بداية 20 أغسطس يكون "المريخ " فى منزل الصحة، لذا يقلل من طاقة هؤلاء حتى أخر السنة، ونصحتهم بضرورة أخذ وقت كافى من الراحة وعمل كل شىء فى سرية وكتمان حتى تصبح خطواتهم ناجحة.