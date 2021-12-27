تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 الجديد.. اعرف كل تفاصيله

جدة - نرمين السيد - وتعتزم شاومى إطلاق التليفزيون الذكى Mi TV EA70 2022 فى الأسواق، حيث قررت توفير الحجز المسبق بدءا من اليوم 27 ديسمبر.

ذكر ذلك موقع Gizmochina لافتا إلى التليفزيون الذكى Mi TV EA70 2022 يعد واحدا من أفضل الأجهزة التى طرحتها شاومى خلال الفترة الأخيرة.

مواصفات تليفزيون شاومى الجديد 2022

ذكر موقع Gizmochina أن تليفزيون شاومى الذكى Mi TV EA70 2022 له عديد من المواصفات الجبارة بالإضافة إلى سعره المناسب.

وتتمثل مواصفات تليفزيون شاومى الجديد 2022 فى وجود شاشة قياس 70 بوصة، بجودة 4K ، وبدقة 3840 × 2160 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، وسطوع ذروة 300 شمعة.

مزايا Mi TV EA70 2022

وكشف الموقع أن تليفزيون شاومى الذكى Mi TV EA70 2022 قادر على إنتاج 1.07 مليار لون، ويأتى مزودًا بمكبرات صوت ستريو عالية الطاقة، مع إطار معدنى كامل بسمك 2 مم، كما يعمل تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 بمعالج Quadcore Cortex A35 إلى جانب سعة تخزين داخلية تبلغ 8 جيجابايت رام.

تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 الذكى

ويتم تشغيل تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 الذكى بواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI المستندة إلى نظام أندرويد، كما يدعم تطبيقا منزليا ذكيا مدمجا، ونظاما صوتيا بعيد المدى، ويدعم البحث الصوتى والطلب الصوتى.

سعر تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022

ويبلغ سعر تليفزيون شاومى Mi TV EA70 2022 الذكى 518 دولارً، "حوالى 8 آلاف و135 جنيها مصريا".