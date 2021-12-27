دغدغ الدنيا.. حيوان غريب يدخل سوبر ماركت فى ألمانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الموقف كشفه رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر" يتضمن تسلل حيوان "دلق" إلى قسم المشروبات فى السوبر ماركت ما أحدث فوضى كبيرة، وتسبب فى تكسير عدد من زجاجات المشروبات المرصوصة للعرض أمام الزبائن، أثناء مطاردة الموظفين له بـ"الممسحة".

وكشف رواد تويتر أن الموظفين حاولوا الإمساك بـ "الدلق"، أو على الأقل طرده بعيدًا باستخدام الممسحة، إلا أنهم فى النهاية كسَّروا العشرات من زجاجات النبيذ والشمبانيا، فيما لم يعرف بالضبط كيف دخل الدلق إلى المتجر.

جدير بالذكر، أنه خلال شهر نوفمبر الماضى 2021، ذكرت شبكة لــ"CNN" بالعربية أن "دبا" ظهر وهو يتجول داخل سوبر ماركت فى لوس أنجلوس، بـ الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يغادر مسرعًا خارج المتجر.

وتمكن مسؤولو الولاية ومسؤول الحياة البرية من اللحاق بالدب فى نهاية المطاف فى موقف سيارات قريب، وحقنوه بمخدر قبل أن ينقلوه بأمان إلى جبال مجاورة

ومن الواضح أن مشاهدة الدببة فى تلك المنطقة ليست بالأمر غير الشائع، إذ أنها تنزل من الجبال وتبحث عن الغذاء والماء.