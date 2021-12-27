5 فوائد لـ أشعة الشمس غير التدفئة

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جدة - نرمين السيد - ويبحث الجميع عن أماكن سطوع الشمس فى فصل الشتاء، لمنحهم الشعور بالدفء والانتعاش فى ظل برودة الطقس وقصر فترة النهار فى هذا الفصل من العام.
وفقا لموقع healthline استعرض عدة فوائد للتعرض لـ أشعة الشمس أبرزها:
تحسين المزاج
تُعدّل المزاج، وتعالج الحالات النفسية المضطربة، كالتوتر، والقلق، والاكتئاب، بسبب زيادة إفراز هرمون السيرتونين المُسمّى بهرمون السعادة فى الجسم.
فيتامين د
تمنح أشعة الشمس لجسم الإنسان 90% من احتياجاته اليومية من "فيتامين د"، وهو الفيتامين الذى يلعب دورا كبيرا فى إبطاء ظهور أعراض الشيخوخة.
مكافحة السمنة
يساعد التعرض لـ الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس على إنتاج أكسيد النيتريك، والذى يقلل من مخاطر التعرض للسمنة والسكرى من النوع الثانى، حسبما كشف باحثون من جامعة إدنبرة فى اسكتلندا.
التخلص من الوزن
ساعد على التخلّص من الوزن الزائد وذلك بسبب قدرتها على خفض هرمون الإجهاد "الكورتيزول" الذى يتسبب بفتح الشهية، إذ أكّدت الدراسات العلمية أن ارتفاع معدل هذا الهرمون يؤدى إلى زيادة مضطردة فى الوزن.
تحسين جودة النوم
يعمل التعرض لـ أشعة الشمس فى الصباح الباكر لمدة 15 دقيقة يوميا على تقليل إنتاج الميلاتونين بجسم الإنسان، وهو الهرمون الذى يسبب النعاس، وبالتالى عندما يحل الظلام يمكن للإنسان الاستمتاع بـ نوم هادئ.
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