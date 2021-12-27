دعاء دخول المنزل.. كلمات تحفظك فى بيتك وتجلب البركة

جدة - نرمين السيد - دعاء دخول المنزل

ولفتت إلى أن النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم ورد عنه عدة أحاديث نبوية عن فضل ترديد دعاء دخول المنزل، حيث ورد عن جابر بن عبد الله، رضى الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وإذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، وإذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالْعَشَاءَ".

وفى حديث آخر، روى الترمذى عن أنس، رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بنى إذا دخلت على إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك"، قال الترمذى: حديث حسن صحيح.

فضل دعاء دخول المنزل

وفى سنن أبى داود عن أبى مالك الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل دعاء دخول المنزل: "إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إنى أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله".

وفى فضل ترديد دعاء دخول المنزل، روى الترمذى عن أبى أمامة الباهلى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل رجل خرج غازيًا فى سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله عز وجل، حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى".

وكشف المفسرون وشراح الحديث أن معنى "ضامن على الله تعالى" أى صاحب ضمان، والضمان: الرعاية للشيء، كما يقال: تامر، ولابن، أى صاحب تمر ولبن، لذا فإن معناه أنه فى رعاية الله عز وجل، وما أزجل هذه العطية، اللهم أرزقناها.

وروت الأحاديث النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من النهار إلى بيته يقول: "الحمد لله الذى كفانى وآوانى، والحمد لله الذى أطعمنى وأسقانى، والحمد لله الذى من على، أسألك أن تجيرنى من النار".

دعاء دخول أى منزل

هذا فى فضل دخول المنزل الخاص بالمسلم والذى يملكه، أما إذا دخل أى منزل آخر لا يملكه، فقد روت السيدة خولة بنت حكيم، رضى الله عنهما، قالتْ: "سمعتُ رسول الله، صلَّى الله عليه وسلَّم- يقول: "منْ نزلَ منزلًا ثمَّ قالَ: أعوذُ بكلماتِ الله التَّامات من شرِّ ما خلقَ، لم يضرهُ شيءٌ حتَّى يرتحلَ من منزلِهِ ذلكَ".