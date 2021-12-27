أرخص فستان زفاف.. بـ3 دولارات فقط

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن الفتاة التى تدعى راشيل كونيلى، وتبلغ من العمر 26 عاماًـ تمكنت من شراء فستان زفافها مقابل 3 دولارات فقط أى ما يعادل (2.26 جنيه إسترليني) من متجر (Goodwill) فى ولاية فلوريدا الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، فقد نشرت راشيل فيديو عبر تطبيق "تيك توك" للكشف عن سعر ثوب زفافها الفخم والمصنوع من الحرير، وكتبت فى الفيديو الذى يعرض الفستان: "لقد ارتديت هذا الفستان الحريرى مباشرة بعد خطوبتنا وأرتديه فى الحفل".
وأضافت راشيل فى الفيديو: "لم يكن هذا الفستان الوحيد الذى ارتديته فى الحفل، فأنا وجدت قبل أسبوعين فستان زفاف أحلامى آخر فى متجر (جودويل) مقابل 5 دولارات".
وتابعت: "أنت لا تعرف أبداً ما ستجده فى التوفير قبل أسبوعين من حفل زفافك".
وحصل مقطع فيديو فستان زفاف راشيل على ما يقرب من 1.5 مليون مشاهدة على الإنترنت بعد أن اجتذب اهتماماً واسعاً من قبل المتابعين والمستخدمين.
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