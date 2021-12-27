بالأسود.. سلمى الشيمى فى أحدث ظهور (صور)

جدة - نرمين السيد - وعلقت سلمى الشيمى، الشهيرة بفتاة سقارة، على الصور: "كل سنة وأنتم فى حياتى وقولولى أنهى لوك أحلى"

وظهرت سلمى، فى الصور ترتدى فستانا باللون الأسود، مع ماكياج مختلف فى بعض الصور.

وعرفت سلمى الشيمى، بفتاة سقارة، بعد ارتدائها ملابس مثيرة ذات طابع فرعونى خلال جلسة تصوير فى منطقة سقارة الأثرية.

وتعرضت الشيمى بسبب هذه الصور لهجوم كبير، وهو ما جعلها ترد على تلك الانتقادات قائلة: "أنا متعودتش أبص ورايا، فيه فرق إنك تهاجمنى وإنك تغلط فيا، وأنت لا تعرف تعليمى ولا تربيتى، ولا تعرف أنا بصرف على إيه".

وتابعت: "فيه ناس لما هاجمتنى كانت سبب إنى اتحبس انتوا اللى ولعتوا الدنيا.. أنا دفعت فلوس أكتر من حق التصريح بتاع التصوير، ومخدتش ورقة ودى كانت غلطة".

وكشفت: "الفترة الجاية هيبقى فى سيشنات كتير بس بعيدة عن الفراعنة خالص، لأن جسمى حلو ومش تخينة".