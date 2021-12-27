بسبب قضية طلاق.. منع أسترالى من مغادرة إسرائيل قبل عام 9999

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ووصل الأسترالى نوعام هابرت، 44 عامًا، إلى إسرائيل فى 2012، لمرافقة عائلته، لكنه أصبح محتجزًا فيها حتى ديسمبر 9999، بعدما رفعت زوجته دعوى ضده تطالبه بدفع بنفقة قدرها 3.34 ملايين دولار لطفليه.

وبحسب الصحيفة العبرية، قال هابرت، الذى يعمل فى شركة أدوية، إن "إجمالى المبلغ وصل إلى 3.34 ملايين دولار فى 2013"، حيث قضت المحاكم الإسرائيلية بدفع هابرت 5 آلاف شيكل لكل طفل شهريًا، حتى يبلغ عامه الـ 18، وبالتوازى منعته تلك المحاكم من مغادرة البلاد قبل سداد كل المبالغ المستحقة قبل 31 ديسمبر 9999، ودون أى إمكانية للحصول على إعفاءات من العمل أو الإجازة.

وقال هابرت، إنه "منذ 2013، وأنا محتجز فى إسرائيل"، ليكون واحدًا من بين عشرات الأجانب العالقين فى إسرائيل بسبب قانون الطلاق، حيث أكد أن أستراليين آخرين مثله "يتعرضون للاضطهاد من قبل الجهاز القضائى الإسرائيلى فقط لأنهم كانوا متزوجين إسرائيليات"، على حد تعبيره.

وتعد قوانين الطلاق فى إسرائيل مثارًا لانتقادات واسعة، بسبب غموضها وإجحافها. ويؤكد المخرج سورين لوكا، الذى أخرج فيلمًا وثائقيًا عن قوانين الطلاق الإسرائيلية، أنه "يمكن للمرأة بسهولة حظر سفر الأب، مع طلب إعالة الطفل التى يمكن أن تمتد على كامل مدة مرحلة الطفولة".

وأشار لوكا إلى أنه "يمكن سجن أى رجل ترفع ضده قضية نفقة لمدة تصل إلى 21 يومًا، سواء كان قادرًا على الدفع أم لا، دون التحقيق فى وضعه المادى أو موارده المالية".