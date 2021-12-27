برج الأسد.. فرصة لجمع المال فى 2022 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن أصحاب برج الأسد يتمتعون بقدرتهم فى التخطيط للمستقبل وتنمية المدخرات أو تنمية الأملاك، لأن المشترى يكون فى المنزل الثامن مع بداية السنة، لذا يساعد فى التركيز على المستقبل وجمع الأموال والحصول على الأفكار الملهمة لأجل تنمية الناحية المالية.

وتزداد فرص النجاح لدى مواليد الأسد فى الأموال بدءا من 11 مايو حتى 28 يوليو، ويكون المشترى خلال تلك الفترة فى منزل الحظ، لذا يعد وقتا مناسبا لأجل التقاط الفرص المتاحة بالإضافة إلى التمتع بالحظ فى السفر، وقالت: "لو عايزين تقدموا على شغل فى جهات عمل بالخارج استغلوا تلك الفترة".

كما تعد تلك الفترة مناسبة لتنمية المشاريع الخاصة، والنجاح فى الامتحانات حيث يتمتع الأفراد الذين فى مراحل دراسة بالمزيد من التركيز وتحصيل المعلومات بصورة أفضل.

ولفتت أن المريخ يدعم هؤلاء فى الفترة من 20 أغسطس حتى 30 أكتوبر، لذا تتحول علاقات صداقات للارتباط لغير المرتبطين، كما يسهل الوصول للأهداف فى ذلك التوقيت.

وقالت بالرغم من أن أول السنة حلو للتخطيط، ولكن يعد ذلك البرج ليس الأفضل حظا، بسبب وجود "زحل" فى مواجهة البرج، لذا يجب الانتباه طول السنة للحقوق والتحكم فى العصبية وعدم التسرع عند توقيع الأوراق والعقود، ونصحتهم بأن يكون أصحاب برج الأسد يقظين لكونهم أكثر عرضة للنصب والاحتيال وأخذ حقوقكم أو وقوعكم فى الأخطاء، وشددت قائلة: "التوقيعات تاخدوا بالكوا منها والتزموا بالنواحى القانونية لأن أى تلاعب يسهل اكتشافه".