الشباب شباب الروح.. عندها 100 سنة ولفت دولة بأكملها على الدراجة! (صورة)

جدة - نرمين السيد - هذه الحقيقة أكدتها سيدة بريطانية تبلغ من العمر 100 عام، بعدما قامت بأول رحلة عبر بريطانيا بالكامل باستخدام الدراجة فقط!

وذكر موقع "ياهو نيوز" أن حياة الجدة "آيفى ريتشموند" مليئة بالصعاب والإثارة، لافتا إلى أنها حصلت الدراجة من بنات شقيقتها أماندا ريتشموند، البالغة من العمر 66 عامًا، وسارة نورمان، البالغة من العمر 72 عامًا، لمساعدتها على الحفاظ على لياقتها فى سنواتها الأخيرة.

وكشف الموقع أن الجدة آيفى ريتشموند تسلقت منذ حوالى عام ما يعادل جبل إيفرست صعودًا وهبوطًا على قدميها، ثم نفذت 9 رحلات منذ عيد ميلادها التاسع والتسعين، ووصلت إلى 10000 متر وتجاوزت قمة إيفرست البالغة 8850 مترًا فى أقل من عام.

واشار موقع "ياهو نيوز" إلى أن الجدة آيفى ريتشموند التزمت ركوب الدراجات على طول المملكة المتحدة من "لاندس إند" فى كورنوال إلى "جون أو جروتس" فى اسكتلندا عبر دراجتها فقط، وقطعت حوالى 100 ميل عبر رحلتها التى بدأتها فى 8 نوفمبر 2021، وتتوقع عائلتها أن تحصل الجدة الرياضية على جائزة أفضل سيدة فى العام.