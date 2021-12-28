- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - هذه الحقيقة أكدتها سيدة بريطانية تبلغ من العمر 100 عام، بعدما قامت بأول رحلة عبر بريطانيا بالكامل باستخدام الدراجة فقط!
وذكر موقع "ياهو نيوز" أن حياة الجدة "آيفى ريتشموند" مليئة بالصعاب والإثارة، لافتا إلى أنها حصلت الدراجة من بنات شقيقتها أماندا ريتشموند، البالغة من العمر 66 عامًا، وسارة نورمان، البالغة من العمر 72 عامًا، لمساعدتها على الحفاظ على لياقتها فى سنواتها الأخيرة.
وكشف الموقع أن الجدة آيفى ريتشموند تسلقت منذ حوالى عام ما يعادل جبل إيفرست صعودًا وهبوطًا على قدميها، ثم نفذت 9 رحلات منذ عيد ميلادها التاسع والتسعين، ووصلت إلى 10000 متر وتجاوزت قمة إيفرست البالغة 8850 مترًا فى أقل من عام.
واشار موقع "ياهو نيوز" إلى أن الجدة آيفى ريتشموند التزمت ركوب الدراجات على طول المملكة المتحدة من "لاندس إند" فى كورنوال إلى "جون أو جروتس" فى اسكتلندا عبر دراجتها فقط، وقطعت حوالى 100 ميل عبر رحلتها التى بدأتها فى 8 نوفمبر 2021، وتتوقع عائلتها أن تحصل الجدة الرياضية على جائزة أفضل سيدة فى العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب شباب الروح.. عندها 100 سنة ولفت دولة بأكملها على الدراجة! (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.