مش بس هواتف.. هواوى تعلن تصنيع أول سيارة Aito M5

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقرير قناة " CNBC عربية"، فإنه بعد أقل من أسبوع من إعلان شركة Nio الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية عن أحدث إصداراتها لمنافسة شركة Tesla، كشفت شركة هواوى الشهيرة عن تفاصيل أول سيارة من صنعها بمواصفات ستتغلب على طراز "واى" الشهير من مصنع السيارات الأمريكى، على حد قول الشركة.
سياراة هواوى الجديدة Aito M5
وكشف تقرير "CNBC عربية" أن شركة هواوى أكدت أنها لن تصنع السيارات بمفردها، ولكنها ستعمل مع شركات صناعة السيارات فى مجال تكنولوجيا السيارات مثل القيادة الذاتية.
مواصفات سيارة هواوى الجديدة
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذى لمجموعة أعمال المستهلكين التابعة لـ هواوى، ريتشارد يو، إن سيارة هواوى الجديدة، تعمل بنظام التشغيل "هارمونى"، وستكون Aito M5، وهى سيارة تعمل بالكهرباء والوقود، لافتا إلى أنه من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم فى حوالى 20 فبراير 2022 بعد العام القمرى الجديد.
سعر سيارة هواوى الجديدة
تبدأ أسعار سيارة هواوى الجديدة Aito M5 من 250 ألف يوان "حوالى 39.06 ألف دولار" وهذا أقل من سعر طراز "واى"، والذى يبدأ بسعر 280752 يوانا صينيا.
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