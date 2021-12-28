شاهد 5 كواكب بالعين المجردة.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، رسالة لكل عشاق الفلك، قائلا: "الكون اللى إحنا عايشين فيه ما زال فيه معلومات لم نصل لها"، داعيا إياهم إلى متابعة بيانات معاهد الفلك.





وأوضح خلال اتصال هاتفى مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن هناك تساءلات كثيرة عن الكون من حيث عمقه ونشأته وتاريخه وهل يتمدد أو ينكمش؟ وهل الحياة خارج الأرض تسمح بعيش الإنسان؟

وأشار إلى أن أبواب المعهد القومى للبحوث الفلكية مفتوحة ليشاهد المواطنين الظواهر الفلكية، ليكون هناك نوع من التوعية بعلوم الفلك.

ولفت إلى أن ظاهرة اصطفاف 5 كواكب فى السماء غدا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بالكاميرا المعظمة، مؤكدًا أن الظاهرة ليست مرتبطة بأى حدث، مشيرا إلى أنها ظواهر فلكية تتم فى نصابها الطبيعى.

يرصد بسماء الوطن العربى اصطفاف خمسة كواكب "الزهرة وزحل والمشترى ونبتون وأورانوس" على التوالى، بالإضافة لكوكب عطارد فى مشهد فلكى رائع، وذلك بدءا من مساء بعد غد الثلاثاء وحتى يوم 3 يناير المقبل، بعد وقت قصير من غروب الشمس.