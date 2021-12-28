أنشئ فى القرن الـ 19.. عرض قصر تاريخى للبيع امتلكته أميرة مصرية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ الوكالة، تعرض عائلة "تراق" التركية قصرها التاريخى "راضى تراق"، الذى أسسه أحمد المعماريين الفرنسيين فى ثمانينيات القرن الـ 19، بطراز عثمانى.

وحسب الإعلان المشهر للبيع، تطلب العائلة نظير قصرها الذى تم تشييده على الطراز العثمانى فى الجانب الآسيوى من مدينة إسطنبول، 85 مليون ليرة، بما يساوى 7.3 مليون دولار أمريكى.

وأوضحت العائلة أنها قررت بيع القصر المكون من أربعة طوابق تشتمل على 26 غرفة وثلاثة حمامات نظرًا لأنها لا تنتفع به فى الوقت الحالى.

يتميز القصر التاريخى من الطراز الأول، الذى تم تشييده لصالح أحد التجار بالعهد العثمانى، يدعى "شاكب بك"، بواجهة مغطاة بالخشب، أما من الداخل فالجدران والأسقف مملوءة بالزخارف.

ترتفع أسقف القصر لما يصل إلى خمسة أمتار، كما يتميز تفاصيل دقيقة فى نوافذه وأبوابه، وتمتلك الأسرة الحالية هذا القصر منذ ما يقرب من 120 عامًا، وتاريخ تشييده تحديدًا غير معلوم.

وذكرت وكالة "دمير أورن"، أن الأميرة المصرية، خوشيار قادين، ثالث مُلَّاك القصر، من أصل شركسى، وهى إحدى زوجات إبراهيم محمد على باشا.

وتم نقش أهرامات الجيزة على جدران غرفة نوم الأميرة بناءً على طلبها نظرًا لاشتياقها إلى مصر فى فترة معيشتها به، كما حرصت على نقش عدد من الآيات القرآنية والأدعية.