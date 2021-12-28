Galaxy M33 5G.. مواصفات هاتف سامسونج الأحدث

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع GSMArena التقنى، فإن الهاتف سيأتى بمميزات قوية وقد تم رصده على قاعدة بيانات Geekbench تحت رمز كودى EB-BM336ABN، حيث تم اعتماده من قبل عدد من الوكالات منها وكالة EB-BM336ABN في كوريا الجنوبية.

سعر هاتف سامسونج الجديد

وتشير التقارير أنم سعر الهاتف الجديد لـ سامسونج سيتم طرحه بأسعار مناسبة تبدأ من 5 آلاف جنيه، كما سيحصل الهاتف على عدد من الخيارات اللونية الجديدة إلى جانب الأبيض والأسود والأزرق.

مميزات Galaxy M33 5G

هاتف سامسونج Galaxy M33 5G يتميز بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.62 بوصة، وبجودة عرض + FHD وبمعدل تحديث 90 أو 120 هرتز في الثانية، وشهادة IP67 لمقاومة الغبار والماء، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

مواصفات Galaxy M33 5G

يعمل هاتف Galaxy M33 5G بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و256 و512 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 12.