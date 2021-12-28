لأول مرة.. زاهى حواس يكشف أسرارا عن مومياء الملك أمنحتب الأول (صور)

جدة - نرمين السيد - واستخدمت الدكتورة سحر سليم، والدكتور زاهى حواس تقنية أشعة متطورة من التصوير المقطعى المحوسب وبرامج الكمبيوتر المتقدمة لفك اللفائف من على مومياء أمنحتب الأول بشكل رقمى آمن ودون الحاجة إلى لمس المومياء.

فكشفت الدراسة المصرية لأول مرة عن وجه الفرعون وعمره وحالته الصحية بالإضافة إلى العديد من أسرار تحنيط المومياء وإعادة دفنها.

وظل وجه صاحب هذه المومياء والمعلومات عنه حبيسة اللفائف وخلف القناع الملكى حتى كشفت عنها الدراسة العلمية التى نشرت مؤخرا فى المجلة العلميةFrontiers in Medicine المرموقة عالميا بواسطة الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية مع الدكتورة سحر سليم أستاذ الأشعة بكلية الطب بجامعة القاهرة خبيرة أشعة الآثار.

حيث فحص العالمان المصريان مومياء الملك أمنحتب الأول باستخدام جهاز التصوير المقطعى المحوسب والموجود فى حديقة المتحف المصرى بالقاهرة.

واستخدم العالمان المصريان التقنيات الحديثة للأشعة المقطعية فى أزاله اللفائف عن مومياء الملك أمنحتب الأول بشكل افتراضى آمن بواسطة برامج الحاسب الالى وبدون المساس بالمومياء، فهذه التقنية تحفظ المومياء سليمة بدون لمس عكس الطريقة القديمة فى فك اللفائف بشك فعلى و الذى كان يعرضها للتلف.

وقال الدكتور "زاهى حواس" إن هذه الدراسة نجحت ولأول مرة منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة اللفائف بواسطة الكومبيوتر عن وجه الملك أمنحتب الأول و الذى اتضح انه يشبه بشكل كبير والده الملك أحمس الأول و المحفوظة فى متحف الأقصر، كما حددت الدراسة بشكل دقيق عمرالملك أمنحتب الأول وقت الوفاة و قدرته بـ 35 عاما.

وأكد "حواس" أن الدراسة أنبأت عن الحالة الصحية الجيدة للملك فلم تظهر أى أمراض أو إصابات بالمومياء تنبئ عن سبب الوفاة.

وكشفت الدراسة معلومات مثيرة عن طريقة تحنيط الملك أمنحتب الأول المميزة حيث اتضح أن وضعية تقاطع الساعدان على جسد مومياء الملوك (التى تسمى الوضعية الآوزيرية) بدأت بمومياء الملك أمنحتب الأول، فهذه الوضعية الأوزيرية لم ترى فى من سبق الملك أمنحتب الأول من الملوك، واستمرت بعده فى ملوك المملكة الحديثة.

وأثبتت الدراسة أن المخ لا يزال موجود فى جمجمة الملك أمنحتب الأول فلم تتم إزالة المخ فى عملية التحنيط على عكس معظم ملوك المملكة الحديثة مثل توت عنخ أمون ورمسيس الثانى وغيرهما حيث تمت إزالة المخ ووضع مواد تحنيط وراتنجات بداخل الجمجمة.

كما كشفت صور الأشعة ثلاثية الأبعاد الدقيقة فى الدراسة عن وجود 30 تميمة فى داخل المومياء و بين لفائفها، كذلك عن وجود حزام اسفل ظهر مومياء الملك مكون من 34 خرزة من الذهب.

كما كشفت الدراسة التى قام بها الفريق المصرى الخالص عن التقنية الدقيقة للمصريين القدماء فى صناعة القناع الجنائزى للمومياء ووضع الأحجار الثمينة عليه.

وكشفت الدراسة ولأول مرة عن أسرار معالجة كهنة الأسرة 21 للمومياوات الملكية لإعادة دفنهم فى الخبيئتين الملكيتين فى وادى الملوك و الدير البحرى.

أثبتت الدراسة العناية الفائقة التى أولاها كهنة الأسرة 21 فى إعادة دفن مومياء الملك أمنحتب الأول والحفاظ على الحلى الذهبية ووضع العديد من التمائم بداخل المومياء مما يعيد الثقة فى حسن نوايا فى مشروع إعادة دفن المومياوات الملكية للحفاظ عليها عكس المزاعم التى أثيرت عن أن الهدف كان لسرقة الحلى والنفائس من مومياوات الملوك القدامى لإعادة استخدامها لملوك الأسرة الـ 21.

وقام الدكتور "زاهى حواس" والدكتورة "سحر سليم" باستخدام الأشعة المقطعية لفحص 40 مومياء ملكية من المملكة الحديثة فى مشروع المومياوات الملكية التابع لوزارة الآثار المصرية والذى بدأ منذ عام 2005 ومستمر الى الآن.

ومن النتائج المهمة لهذا المشروع الكشف عن أسرار مقتل الملك رمسيس الثالث فى مؤامرة الحريم ومقتل الملك سقنن رع فى معركة حرير مصر من الغزاة الهكسوس مما يدل ذلك على أن علوم الآثار الحديثة بأيادى الخبراء المصريين يمكنها إعادة كتابة التاريخ.

وتعتبر مومياء الملك "أمنحتب الأول" القناع الجنائزى هى أيقونة حفل موكب المومياوات الملكية المهيب لنقلها من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط فى أوائل أبريل من هذا العام.

الملك أمنحتب الأول هو ابن الملك أحمس قاهر الهكسوس والذى تولى عرش مصر بعد والده وحكم البلاد لمدة 21 عاما (من 1525 إلى 1504 قبل الميلاد فى الأسرة 18).

وتم العثور على مومياء الملك أمنحتب الأول عام 1881 فى مخبأ الدير البحرى الملكى فى الأقصر، حيث قام كهنة الأسرة الحادية والعشرين بإعادة دفن وإخفاء مومياوات العديد من الملوك والأمراء لحمايتهم من لصوص المقابر.

وبعد نقلهم إلى القاهرة، تم فك اللفائف عن كل المومياوات الملكية وذلك فى الفترة ما بين 1881 و 1896 عدا مومياء الملك امنحتب الأول، فهى المومياء الملكية الوحيدة التى لم يتم فك اللفائف عنها فى العصر الحديث وذلك حفاظا على جمال المومياء المغطاة بالقناع الجنائزى وبأكاليل الزهور الملونة.