iQOO 9 Pro.. فيفيو تنافس فى 2022 بهاتف مميز

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يأتى هاتف iQOO 9 Pro بأفضل الإمكانات والقدرات الموجوة فى الأسواق، إذ يتميز بشاشة فائقة الجودة مع كاميرات محسنة وبطارية جبارة تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، بالإضافة إلى أحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

سيأتى الهاتف بشاشة من نوع E5 AMOLED قياس 6.78 بوصة، مع جودة + FHD، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع نوتش للكاميرا الأمامية فى منتصف الشاشة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

أيضًا يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر OIS من نوع Samsung JN1 من تصنيع سامسونج، مع كاميرا فائقة الاتساع 13 ميجا بيكسل من نوع سونى IMX663، ومستشعرللماكرو بدقة 12 ميجا بيكسل من سونى، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفى ومكالمات الفديو بدقة 16 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى x2.5.

وسيعمل هاتف iQOO 9 Pro بأحدث وأقوى معالج لهواتف الأندرويد فى عام 2022، وهو Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل الأمريكية.