جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن آبل أغلقت متاجرها فى مدينة نيويورك أمام حركة المرور الداخلية بسبب ارتفاع حاد فى حالات "كوفيد-19). أما الزبائن الذين يطلبون على الإنترنت ليسوا مقيدين من التقاط المنتجات خارج مواقع البيع بالتجزئة. وتؤثر تلك الحركة على مواقع الشركة فى مانهاتن، بروكلين، برونكس وجزيرة ستاتن، بينما تعد عملية إغلاق غير كامل للمتاجر، على عكس ما فعلته الشركة فى الماضى لإبطاء انتشار الفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تغلق متاجرها جزئيًا بسبب ارتفاع حالات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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