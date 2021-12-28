جدة - نرمين السيد - برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 29 ديسمبر

"بعد رحيله عنك، لن يؤذيك، وسيكون محترما لك فى العلن، ولكن بأعماقه هو لن يرغب برؤية وجهك".

رجل الحوت والحب

يعتبر مواليد برج الحوت من الأبراج المحظوظة فى الحب فى 2021، لكن بشكل عام عندما يدخل رجل برج الحوت فى علاقة حب فإنه يفكر بقلبه لا بعقله، وهو ما يدفعه دائما لمسامحة شريك حياته، ويهرب الحوت دائما من المواجهات أو الصدامات، يرغب دائما فى علاقات طويلة الأمد.

لا يتوقف رجل الحوت عن اللمحات الرومانسية من أجل شريك حياته، حيث يستخدم خياله الواسع لصنع المفاجآت، وسيمنح حبيبته الكثير من الورود والهدايا.

لا يرفض برج الحوت أى طلب من جانب شريك حياته، لأنه يشعر أن ذلك قد يسبب له الخذلان، وهو ما قد يعرضه للاستغلال فى علاقاته، ما يعرضه إلى اكتساب بعض الأنانية لتجنب الاستغلال.

امرأة الحوت والحب



تفضل امرأة الحوت إقامة علاقات رومانسية طويلة، فهى تعيش دائما فى عالم حالم ورومانسى منفصل إلى حد كبير عن الواقع، وهو ما يدفعها لتفضيل الرجل الداعم لها الذى يشاركها أحلامها وتصوراتها.

امرأة الحوت دائمة الانتقاد لتصرفات حبيبها التى تأتى فى كثير من الأحيان بعيدة عن توقعاتها، وهو ما يجعل علاقاتها معقدة إلى حد كبير.

تدخل امرأة الحوت العلاقة بهدف الحصول على الأمان العاطفى الذى يساعدها على تخطى أى عقبات.

وظائف ناجحة لبرج الحوت

يبرع مولود برج الحوت فى المهن التى تتطلب تضحية من أجل الغير مثل الطب وكل ما يتعلق به من خدمات، وكذلك علم النفس وقد يبرع بفضل حدسه فى مجالات الإعلانات والصحافة والإذاعة والتليفزيون والسينما والشعر والفن، ففى داخله حب عظيم للأسفار، وإذا سمحت له الظروف اختار مهنة تروى غليله كالتنقيب وعلم الفلك والبحرية.

برج الحوت فى 2022

يمنحك عام 2022 روحا مبتكرة، وحياتك العاطفية تصبح أكثر تفتحا، وحياتك المهنية تصبح أكثر متعة، وإذا كنت متزوجا ففى أول العام حياتك الشخصية ليست فى أولوياتك، لكن ابتداء من 14 فبراير، يمكنك أن تحتفل بأفضل عيد حب، لكن قد يحتاج شريك حياتك لمساحة من الحرية وأنت أيضا قد تحتاج حينئذ لإجازة زوجية.

أما إذا كنت خاليا فمن الناحية العاطفية، العام بأكمله صالح للحب والارتباط، وعلى الصعيد المهنى والمالى، اعتمد على ما لديك من حدس وبصيرة، وحس ابتكارى وحس نفسى، ولديك خيال عظيم يساعدك على ابتكار مواقف لصالحك فقط ثق فى إحساسك.