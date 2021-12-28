الصين تتلقى أول بيانات من قمر اصطناعى للموارد أُطلق مؤخرًا

جدة - نرمين السيد - ذكرت الأكاديمية الصينية للعلوم أن المحطة الأرضية الصينية للأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد نجحت فى تلقى أول دفعة من البيانات المرسلة من القمر الاصطناعى للموارد (زد واى-1 02 إى) والذى تم إطلاقه حديثًا.





وأوضح معهد بحوث المعلومات الفضائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء - أن المحطة الواقعة فى حى مييون فى بكين تعقبت وتلقت البيانات المرسلة من هذا القمر الاصطناعى البصرى خلال مهمتى استقبال استغرقتا حوالى 9 دقائق و5 دقائق على التوالى، منوهًا بأنه تم استقبال حوالى 159 جيجا بايت من البيانات فى ظروف التشغيل العادية. وقد تم إطلاق هذا القمر الاصطناعى للموارد من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بمقاطعة شانشى بشمالى الصين الأحد الماضى، وسيشكل شبكة بالاشتراك مع القمر الاصطناعى الآخر للموارد (زد واى-1 02 دى) والذى تم إطلاقه فى 12 سبتمبر 2019، لتقديم الخدمات لقطاعات مثل الحد من الكوارث وحماية البيئة وتطوير الإسكان والنقل.

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