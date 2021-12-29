كوريا الجنوبية تعتزم الشروع لتصميم مركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب

جدة - نرمين السيد - تعتزم كوريا الجنوبية الشروع فى مشروع مدنى-عسكرى فى العام القادم لتصميم مركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب فى إطار مبادرة واسعة لتطوير صناعة الدفاع الفضائى فى البلاد.





و قالت وكالة شراء الأسلحة الحكومية فى - بيان اليوم الثلاثاء- ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن إدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA) كشفت عن المبادرة التى ستتكون من 24 مهمة رئيسية تهدف إلى تطوير أحدث التقنيات محليا، ورعاية صناعة الفضاء وتعزيز التعاون المدنى-العسكرى، حيث تتضمن المبادرة خطة لنقل تكنولوجيا الصواريخ الفضائية التى تعمل بالوقود الصلب ويجرى تطويرها حاليا، إلى القطاع المدنى على مراحل، مما سيمهد الطريق للتعاون المدنى-العسكرى فى تطوير الصواريخ، وتعمل الوكالة الحكومية لتطوير الدفاع على تطوير التكنولوجيا فى هذا الصدد.

و أضافت أنه إذا استمر مشروع نقل التكنولوجيا بنجاح، فسنكون قادرين على بدء خدمة إطلاق فضائية تجارية كاملة فى منتصف العشرينات من القرن الحالى والتى بموجبها سيتم إطلاق قمر صناعى محلى على متن مركبة إطلاق فضائية تنتجها شركاتنا من أرضنا وفقا للوكالة.

وركز الجيش الكورى الجنوبى جهوده لبناء قدرات أمن الفضاء حيث عززت الولايات المتحدة والصين وقوى رئيسية أخرى وجودها فى المجال الأمنى الناشئ.