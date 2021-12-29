إيده تتلف فى حرير.. نجار أمريكى يحول عربة قطار إلى منزل متكامل (صور)

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع أن جيم دوتزينرود، نجار متقاعد يبلغ من العمر 65 عاما، ويعيش فى ولاية آيوا الأمريكية، اشترى عربة قطار من ساحة "خردة" يعود تاريخ صنعها إلى عام 1973، عام 2016، مقابل 8000 دولار، بينما يصل وزنها إلى 52000 رطل.

ولفت إلى أن دوتزينرود قام بإعادة تجديد القطار القديم، ونجح فى تحويله إلى منزل صغير، عرضه للإيجار على أحد المواقع المتخصصة لتأجير المنازل.

وأشار موقع insider العالمى إلى أن جيم نقل العربة بعد شرائها إلى منزله بتكلفة 2000 دولار، وأقام العربة على قضبان قطار حقيقى، وبدأ فى تجديد العربة بتكلفة 4000 دولار.

ولفت إلى أن مشروع تجديد عربة القطار القديم استغرقت حوالى 6 أشهر قبل أن يكتمل فى نوفمبر 2016 الماضى.