برج الميزان فى 2022.. نجاحات عملية وانتصارات عاطفية

جدة - نرمين السيد - وأشارت عبير فؤاد، إلى أن 2022 تعد هى سنة النجاحات بالنسبة لمواليد برج الميزان، وذلك بسبب وجود "زحل" داعما لهم حيث يمنحهم المزيد من النضج والشجاعو والدقة فى العمل.

وقالت أن دعم "زحل" يمنح مواليد الميزان روح المشاكسة التى تجعلهم يميلون إلى الاعتراض، وذلك يعد غريبا عن صفات البرج.

برج الميزان فى 2022

ومن الناحية العاطفية يصبح لأصحاب برج الميزان الفرصة للحب والتزوج، وذلك بسبب دعم "زحل" الذى يمنح هؤلاء نضج فى المشاعر واتخاذ اختيارات سليمة وموفقة.

وبسبب وجود "المشترى" من أول السنة حتى 10 مايو فى منزل العمل، لذا تكون 2022 هى سنة نجاح، ويمنح هؤلاء الحظ فى الثلث الأول من السنة ويجعل أصحاب البرج يتمتعون بالحيوية والنشاط وتنظيم وتوظيف الجهود، والإصرار لعمل الأشياء على أكمل وجه سواء مهنيا أو منزليا.

حظوظ برج الميزان فى 2022

ولكن يجب اتخاذ الحذر فى الفترة ما بين 11 مايو و30 أكتوبر وذلك بسبب أن المشترى فى مواجهة أصحاب برج الميزان، ويجب اتباع بعض الإرشادات لتخطى تلك الفترة بسلام وهى عدم التسرع فى اتخاذ القرارات ودراستها جديا، وعدم المغامرة فى الأموال والقرارات الشرائية، ولكن فى توقيع العقود يجب أخذ الانتباه سواء كانت عقود عمل أو زواج أو أموال.

ونصحت قائلة: "حاولوا تقاوموا التشوش والتردد والحيرة عند اتخاذ القرارات حتى لا تخسرون ما كسبتوه فى التلت الأول من السنة"، وبالرغم من ذلك إلا أن الفترة ما بين 20 أغسطس حتى 30 أكتوبر يتمتع أصحاب البرج بالحظ فى السفر والتقاط الفرص وتطور المجال المهنى، أما الذين بالدراسة يتمكنون من تحصيل المعلومات بشكل أكبر.