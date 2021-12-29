هاتف أوبو الجديد oppo A11S.. سعر منخفض وقدرات مذهلة

جدة - نرمين السيد - وأنتجت الشركة الصينية إصدارين من الهاتف، أولهما بذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية "رام" 8 جيجابايت، محددة سعره بـ 188 دولارا ما يعادل 2960 جنيها فى السوق المصرية. وثانى إصدارات هاتف "oppo A11S" الجديد يأتى بذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت إضافة إلى ذاكرة عشوائية "رام" 4 جيجابايت، ويبلغ سعره 156 دولارا بما يساوى 2455 جنيها. هاتف أوبو الجديد oppo A11S يشتمل الهاتف على بكاميرا أمامية "سيلفى" بدقة 8 ميجابيكسل، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة (13 و2 و2) ميجابيكسل. ينبض داخل هاتف أوبو الجديد معالج ثمانى النواة من النوع "Qualcomm Snapdragon"، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 10 من جوجل، مع واجهة مستخدم (Color OS 7.2). مواصفات هاتف أوبو الجديد شاشة هاتف "oppo A11S" الجديد، نوعها "LCD"، كما تبلغ مساحتها 6.5 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز. يحتوى الجهاز على بطارية سعتها 5 آلاف مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط. يتميز الهاتف بكونه مقاومًا للماء والغبار، كما أن هناك إمكانية للمشترى أن يختار أحد لونيه وهما الأبيض والأسود.

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