جوجل يتراجع.. المواقع العشرة الأكثر شعبية فى العالم

جدة - نرمين السيد - والمراكز العشرة الأولى للمواقع الأكثر شعبية فى عام 2021، هى: تيك توك وجوجل وفيس بوك ومايكروسوفت وأبل وأمازون ونتفليكس ويوتيوب وتويتر وواتساب.
وذكر موقع "ذا هيل"، أن جوجل فقد مركزه الأول، كأكثر مواقع الويب شهرة فى العالم فى عام 2021.
ووفقا للعربية نت، قفز موقع "تيك توك" 6 مراكز مرة واحدة خلال عام، حيث كان الموقع الشبابى فى المركز السابع فى عام 2020 بينما تصدر جوجل.
وحقق تيك توك رقما قياسيا جديدا فى سبتمبر الماضى، بوصوله إلى مليار مستخدم، مسجلا رقما قياسيا.
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