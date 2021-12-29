قبل ما تسافر.. فرنسا بدون نوادى ليلية بداية من 3 يناير

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدولة لشؤون السياحة فى فرنسا جان بابتيست ليموين، أن النوادى الليلية ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع إضافية اعتبارا من 3 يناير المقبل فى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومتغير "أوميكرون".





وقال ليموين، حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم، إن النوادى الليلية التى تم إغلاقها لمدة شهر واحد فى مطلع شهر ديسمبر الجارى للتعامل مع الوضع الصحى للوباء فى البلاد، ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع أخرى اعتبارا من شهر يناير المقبل. وأوضح أن هذا القرار يأتى على غرار القطاعات الأخرى التى أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسى "جان كاستكس" والتى سيكون هناك تجديد إغلاق لها لمدة ثلاثة أسابيع.

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