تسريبات عن هواتف آيفون 15.. بدون شريحة

جدة - نرمين السيد - ونقلت العربية نت عن "gsmarena"، أنه من المرجح أن تأتى هواتف آيفون 15 برو دون فتحة مخصصة للشريحة SIM، حيث تعتمد هذه الإصدارات بشكل كامل على تقنية eSIM للاتصال.
وتدعم آيفون 15 برو اثنين من شرائح eSIM، ما يعنى السماح للمستخدم بالاتصال باثنين من شبكات المحمول فى نفس الوقت.
وتتوجه أبل لإزالة فتحة SIM من سلسلة آيفون 15 ضمن الخطوات المتوقعة من الشركة، وهو ما كشفت عنه تصريحات سابقة لمسؤولى الشركة أكدوا فيها اعتزامهم تطوير هواتف آيفون دون أى منافذ.
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