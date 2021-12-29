بـ17 مليون دولار.. مؤسس فيس بوك يجرى توسعات بمنزله

جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية نت، فقد كلّفت عملية التوسعة 17 مليون دولار، وشملت خزانا عمره قرن من الزمان تعرض للكسر فى عام 2006، الذى تسبب فى حدوث فيضان أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
كما تعد عملية الشراء الأخيرة هى الثانية لمارك خلال عام 2021، بعد أن دفع فى مارس 53 مليون دولار لشراء ما يقرب من 600 فدان من الأراضى فى كاواى، والتى تضم شاطئا عاما ومزرعة ماشية بعمالها ومزارعيها.
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