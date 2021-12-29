حادث غريب.. حافلة تدهس 120 رأس ماشية فى الأردن

جدة - نرمين السيد - على الفور تعامل الدفاع المدنى الأردنى، مع الأثر المرورى الناتج عنه، ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين مستخدمين الطريق الصحراوى خاصة مقابل مديرية شرطة معان باتجاه عمان الى أخذ الحيطة والحذر.

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