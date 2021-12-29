100 قطعة.. اكتشاف ضخم لبوذا شمال الصين

جدة - نرمين السيد - وذكر معهد علم الآثار المحلى فى المقاطعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء، أن الجرف يقع على الضفة الشرقية لنهر "فنخه" على بعد 7 كيلومترات من مدينة (هوهتشو)، مضيفا أن إجمالى 300 تمثال بوذا نُحتت فى أكثر من 70 محراباً فى الجرف، برز ثلثها تقريباً على إثر جهود التنقيب التى أجريت مؤخراً.

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