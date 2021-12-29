حلم العالم.. مصرى يبتكر طريقة لزيادة سرعة الأجهزة الإلكترونية 100 مليون مرة

جدة - نرمين السيد - نجح العالم المصرى محمد ثروت حسن، فى تحويل المواد العازلة كالزجاج إلى مواد موصلة للتيار الكهربائى، مما يقود لتطور ضخم ينتظره العالم بحسب ما أكدته مجلة "نيتشر فتونكس" العلمية الشهيرة التى احتفت بإنجاز العالم المصرى وفريقه.





وقال محمد ثروت حسن، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية لموقع "سكاى نيوز عربية": "إنه ومجموعته البحثية بالتعاون مع باحثين من اليابان وألمانيا تمكنوا من قياس الوقت اللازم للإلكترونات للتحرك داخل المواد العازلة تحت تأثير المجال الكهربى لنبضات الليزر، وذلك فى زمن الأتوثانية وهو مقياس من الزمن أسرع 1000 مرة من الفمتوالثانية وهو زمن حركة الذرات والجزئيات التى تم رصدها منذ حوالى 3 عقود ونصف بواسطة العالم أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء 1999".

وقال حسن:" تمكن ومجموعته البحثية من تطوير تكنولوجيا التحكم فى المجال الكهربى بنبضات ليزر الأتوثانية والتى مكنته من التحكم فى حركة الإلكترونات داخل المواد العازلة مما يؤدى إلى التحكم فى خواص هذه المادة العازلة وتحويلها إلى مادة موصلة للتيار".

وشرح: "أن هذه القدرة فى التحكم فى المادة تفتح الطريق إلى تطوير الإلكترونات الضوئية والتى تعتمد على التحكم فى انتقال التيار الكهربى والتحويل من الحالة الموصلة (ON) لغير الموصلة (OFF) بسرعة الأتوثانية".

وقال العالم المصرى: "هذه الإلكترونات الضوئية ستمثل إلكترونيات المستقبل والتى ستزيد من سرعة الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهواتف المحمولة 100 مليون مرة من السرعات الحالية".

وأكد حسن: "أن مجموعته البحثية هى الوحيدة بالعالم القادرة على التحكم فى حركة الإلكترونات داخل المادة بسرعة الأتوثانية وبدقة فائقة كما هو مثبت بالبحث المنشور بمجلة نيتشر فوتونكس"، مشيرا إلى أنه من التطبيقات المثيرة الأخرى لهذا البحث هى القدرة على نقل المعلومات باستخدام أشعة الليزر وبسرعة الضوء ويعتبر هذا التقدم التكنولوجى فى نقل المعلومات بهذه السرعة هو حلم العلماء والذى سيكون له تأثير مباشر على البشرية.

من هو محمد ثروت حسن

ولد محمد ثروت حسن، بمحافظة الفيوم وتخرج من جامعة القاهرة، ثم حصل على الدكتوراه من معهد ماكس بلانك بألمانيا، وخلال أبحاث الدكتوراه تمكن من توليد أول نبضات الليزر الأتوثانية الضوئى والموجود بموسوعة جينس العالمية كأقصى نبضات ليزر ضوئى، واستخدم حسن هذا الليزر لقياس حركة الإلكترونات داخل الذرة لأول مرة.

وحصلت أبحاث محمد حسن على الدعم اللازم من أكبر المؤسسات الداعمة للعلم بالولايات المتحدة الأمريكية مثل منظمة جوردن وبيتى مور والتى كانت أيضا الدعم الأساسى لأبحاث أحمد زويل، وحصل حسن على جائزة منظمة كيك لتطويره كاميرا قادرة على تصوير الإلكترونات.