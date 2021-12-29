حرب فضاء.. الصين تنتقد أقمار إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، اتهم تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، واشنطن الثلاثاء، بتجاهل التزاماتها بموجب معاهدة حماية سلامة طاقم محطة تيانغونغ الفضائية فى أعقاب حادثتين وقعتا فى الأول من يوليو، والحادى والعشرين من أكتوبر.

وقالت الحكومة الصينية فى شكوى قدمتها إلى "لجنة استخدام الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية" التابعة للأمم المتحدة بتاريخ السادس من ديسمبر الحالى، إن السفينة الفضائية تيانغونغ نفذت "مناورات مراوغة من أجل منع حدوث تصادم محتمل مع أقمار (ستارلينك) الصناعية التى أطلقتها شركة (سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب)".