الأبراج.. خبيرة تحذر مواليد برج العقرب فى 2022 : يوم حلو ويوم مر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت عبير فؤاد إلى أن 2022 من الممكن أن تكون سنة مليئة بروح التحدى والإصرار للتغلب على العقبات، معلقة: "السنة فيها تحديات كتير ولكن الحظ يحالفكم".

وأضافت: "السنة دى فيه يوم حلو ويوم مر، محدش فيها هيفضل طول الوقت على القمة فيه أوقات صعود وأوقات هبوط".

وقالت أن السنة بدأت بشكل جيد معهم وذلك بسبب دعم المشترى فى المنزل الخامس، حيث يمنح أصحاب البرج حالة من التوازن النفسىى والنضج فى التعامل مع الآخرين والمزيد من الثقة بالنفس، كما ينتج عن وجود المشترى مع نبتون فى المنزل الخامس يمنح أصحاب البرج البصيرة والاتجاه للصواب وتفادى الضرر.

ومن الناحية العاطفية يكون "المشترى" فى منزل الحب، وذلك يجعلهم يتمتعون بحصولهم على طاقة عاطفية والمزيد من السحر والجاذبية والقدرة على التعبير عن المشاعر بشكل جيد وجذب الجنس الآخر سواء مرتبطين أو غير متربطين.

وتحدثت عن المرتبطين وأشارت إلى أنهم يقضون المزيد من الأوقات الجيدة وزيادة التوافق وتوطيد العلاقات بينهم، أما الغير مرتبطين يُتيح لهم الفرصة للارتباط وخصوصا من أول السنة حتى 10 مايو، وخلال فترة أخرى بآخر السنة وهى من أول 28 نوفمبر حتى 20 ديسمبر.

أما من الناحية المهنية يتمتع هؤلاء فى بداية السنة بالمزيد من الحماس والطاقة والإنجاز، وذلك بسبب دعم "المشترى" من أول السنة حتى 28 يوليو، ويمنحهم الحيوية والنشاط والقدرة على تنظيم الجهود وتوازن الحياة الشخصية والمهنية والواجبات العائلية.

وحذرت من وجود "زحل" فى وضع معاكس لتسببه فى كثير من الضغوط العائلية والمهنية، كما أن "أورانوس" يكون فى مواجهة البرج ناتجا عنه التمرد وخصوصا بين المتزوجين بسبب القيود الزوجية، ونصحت مواليد العقرب طوال السنة بأخذ الحذر فى توقيع الأوراق والعقود والانتباه للحقوق طوال الوقت.